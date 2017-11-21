Захоплення центру Луганська: повідомляється про підготовку арештів ватажків "ЛНР" (відео)

Так званий урядовий квартал Луганська наразі перекрито людьми у військовій формі, у центрі міста помітили бронетехніку. Цю інформацію підтверджують джерела одного з ресурсів проросійських бойовиків.

У свою чергу, користувачі соцмереж пишуть, що зараз у місті готується штурм "урядових" будівель й арешти ватажків "ЛНР" за обвинуваченням у "державній зраді".

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Зокрема, може йтися про "керівництво" так званої Генпрокуратури і "депутатів" "Народної ради "ЛНР".

Крім того, джерела ресурсу терористів повідомляють, що найближчим часом буде опубліковано офіційну заяву "МВС" і "МДБ "ЛНР" щодо ситуації в Луганську.

Як повідомлялося, у "ЛНР" назріває переворот: центр Луганська захоплений "чужими" бойовиками з гранатометами і БТР.