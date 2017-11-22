Ватажка "ЛНР" Плотницького з сім'єю і охороною заблокували в підвалі - ЗМІ

Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький зараз заблокований в підвальних приміщеннях адміністрації в Луганську. Про це пишуть сепаратистські ЗМІ з посиланням на джерело в силових структурах республіки" .

За їх даними, разом з Плотницьким в підвалі утримують його охорону, дружину і звинувачують у державній зраді "главу адміністрації" Ірину Тайцман.

Джерело також розповіло, що незабаром готується швидке "розблокування" Плотницького та затримання його найближчого оточення, причетного до спроби перевороту.

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Окремо також наголошується, що зараз "прокуратура ЛНР" захоплена силами "МВС", а ряд "чиновників" арештовані.

У той же час на сайті "глави ЛНР" з'явився текст звернення Плотницького, в якому він каже, що нікуди не виїжджав з території "ЛНР".

"Я нікуди не виїжджав і найближчим часом не планую. Кожен мешканець "ЛНР", який хоч раз стикався зі мною на пункті пропуску, знає, що я, як і будь-який інший громадянин, стою в черзі і перетинаю кордон, як і всі, тому всі бачать, коли я їду і коли приїжджаю", - заявив Плотницький.

При цьому те, що відбувається в Луганську, він назвав спробою державного перевороту.

Як повідомляв УНІАН, син ватажка "ЛНР" Плотницького відмовився говорити журналістам, де зараз його батько.