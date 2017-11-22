Син ватажка "ЛНР" Плотницького відмовився говорити журналістам, де зараз його батько

Син ватажка луганських бойовиків Ігоря Плотницького, який давно втік до Росії, не хоче спілкуватись з українськими ЗМІ. Про це пише ТСН.

Журналісти зателефонували Станіславу Плотницькому, аби дізнатись де перебуває його батько. Адже інформація щодо місця знаходження керівника так званої "ЛНР" надходить суперечлива.

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Проте Станіслава занепокоїв український номер, з якого йому телефонували журналісти. Він уникнув відповідей на запитання про те, коли востаннє спілкувався з батьком, де той знаходиться та чи живий взагалі. І запропонував слідкувати за оновленнями у соцмережах, після чого кинув трубку.

Про сина Плотницького відомо, що принаймні від січня 2016 року він є громадянином РФ та має там бізнес – магазин комісійної побутової техніки.

Як повідомляв УНІАН, за словами члена колегії МВС, народного депутата Антона Геращенка, 21 листопада в Луганську розгорівся конфлікт між ватажками бойовиків «ЛНР» Ігорем Плотницький і Ігорем Корнетом, а до протистояння були залучені бойовики ватажка «ДНР» Олександра Захарченко і ФСБ РФ.

Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про наявність автомобілів військового типу і присутності озброєних людей, які перекрили частину вулиці Коцюбинського в Луганську навколо будівлі, де раніше розміщувалося обласне управління МВС України.