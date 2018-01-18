Бойовики планують обстріляти власні позиції та житлові квартали по обидва боки лінії розмежування - штаб

Контрольовані Росією бойовики планують сьогодні, у день проведення у Мінську засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, обстріляти власні позиції та житлові квартали по обидва боки лінії розмежування.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у соціальній мережі Facebook.

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«За оперативною інформацією, у день зустрічі у Мінську Тристоронньої контактної групи, противник планує цинічно здійснити обстріли з використанням важкого озброєння власних позицій та житлових кварталів населених пунктів з обох боків лінії розмежування – як на контрольованій, так і на непідконтрольній Україні території», - йдеться у повідомленні з посиланням на розвідку.

«Такі плани бойовиків спрямовані на дискредитацію України та її Збройних Сил не лише в очах світової спільноти, а й на збурення ненависті з боку цивільного населення тимчасово окупованих територій. Крім того засвідчує зацікавленість ворога у подальшому загостренні конфлікту», - завили у штабі.