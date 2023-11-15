Аналітики зауважили, що це може свідчити про два нюанси.

Увідкритому доступі з’явились зображення, які свідчать, що під час штурмів Авдіївки протягом жовтня – листопада російські окупанти використовували навіть бойові машини піхоти БМП-1У, які були вкрадені в армії Грузії у 2008 році.

Як повідомляє Defence-ua, мінімум одна така ББМ в розпорядженні росіян була втрачена в боях. Це зафіксувала РУБпАК 47-ої механізованої бригади. Вперше про те, що російські окупанти використовють навіть БМП-1У, вкрадені у Грузії 15 років тому, стало відомо у вересні з відео російських пропагандистів.

Де до цього часу окупанти зберігали "грузинські" БМП-1У, і скільки машин цього типу взяли на озброєння росіяни невідомо. Відомо лише, що тоді росіяни вкрали в Грузії 14 одиниць БМП-1У.

Відео дня

При цьому видання зазначило, що окупанти на цих крадених ББМ замінили гармату - замість ЗТМ-1 там стоїть російська 2А72. У виданні додали, що крім "грузинських" машин, росіяни ще використовували для штурмів під Авдіївкою і такі раритети, як БТР-90 і БТР-50.

Видання припустило, що при плануванні наступу на Авдіївку командування армії РФ свідомо пішло на максимальне "вигрібання" всіх залишків техніки на базах зберігання, з розрахунком або на максимальний тиск на позиції ЗСУ, або ж- на потенційні власні високі втрати при штурмі міста.

Російські окупаційні війська збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку. Крім того, загарбники нарощують застосування авіабомб у Донецькій області.

Ситуація в Авдіївці

Російські окупаційні війська збільшили кількість атак на Авдіївському напрямку. Крім того, загарбники нарощують застосування авіабомб у Донецькій області. Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. За його словами, найбільше атак з боку противника відбувається на півдні Авдіївки.

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