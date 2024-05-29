Загарбники вирішили виправити ситуацію із роздачею російських паспортів.

В окупованому Луганську російські загарбники мають намір забирати у батьків новонароджених дітей в разі відсутності паспорта Російської Федерації. Про це в Telegram повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій задля навчання, координації й масштабування рухів спротиву окупації України.

"У тимчасово окупованому Луганську колаборанти вдаються до кричущого порушення прав людини. Тут вирішили виправити ситуацію із роздачею російських паспортів шляхом залякування породіль", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, напередодні пологів жінок у так званій "ЛНР" в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ.

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"Однак при виписці обов’язково перевіряють чи є російські документи у одного з батьків. Якщо такого немає – місцеві колаборанти погрожують не віддати дитину", - зазначають у Центрі.

У зв'язку з цим Центр національного спротиву звертається до усіх міжнародних організацій із закликом засудити чергове порушення агресором норм міжнародного права та безпрецедентного порушення прав людини.

"Ці кричущі злочини мають бути припинені і покарані", - додається у повідомленні.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія готується депортувати ще тисячі українських дітей. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, російська окупаційна влада збирається активізувати депортацію українських дітей на свою територію впродовж літа, посилюючи ще один компонент кампанії геноциду в Україні.

Зокрема, російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої території України.

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