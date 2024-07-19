Окупаційн влада заявила про "успішну роботу ППО".

Зранку 19 липня у тимчасово окупованому Луганську прогриміло щонайменше 10 гучних вибухів. Після цього у небо здійнявся стовп диму.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибухи та пожежа трапилися в районі "Авіаційного училища".

Окупаційна влада одразу заявила про атаку Збройних сил України і заявила про роботу протиповітряної оборони.

Тим часом українська влада не коментувала цей інцидент.

Яка ситуація на Луганщині - останні новини

Як раніше писав УНІАН, Луганщина окупована на 95%, на вільній території проживають 45 осіб. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що в області залишаються переважно літні люди.

"Ситуація важка. На цих 5% у нас залишаються 45 людей. І навіть після смертей сусідів не всі поспішають виїжджати. Минулого тижня лише четверо погодилися на евакуацію. Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку ми звільнили", – розповів він.

Також УНІАН повідомляв, що у Луганську в породіль забиратимуть новонароджених в разі відсутності паспорта РФ.

"У тимчасово окупованому Луганську колаборанти вдаються до кричущого порушення прав людини. Тут вирішили виправити ситуацію із роздачею російських паспортів шляхом залякування породіль", - повідомили в Центрі національного спротиву.

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