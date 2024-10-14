Такі борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу Міністерства оборони РФ.

На військовому аеродромі "Орєнбурґ-2" у РФ знищено військово-транспортний літак Ту-134. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Спалили ворожу Тушку. У ніч з 12 на 13 жовтня 2024 року на Росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі "Орєнбурґ-2", де базувався Ту-134", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони РФ.

Удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, українські сили оборони регулярно наносять удари по військових об’єктах РФ та нищать сили противника.

Зокрема вчора стало відомо, що під ударом безпілотників СБУ, ГУР і Сил спецоперацій була авіабаза "Ханська". У момент атаки на аеродромі були розташовані 12 Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, чотири Су-35С та два Мі-8. Крім того, джерела в українській спецслужбі зазначили, що під час атаки на летовищі перебувало одразу 57 бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Скільки із них знищено чи пошкоджено наразі встановлюється. Але уже відомо, що на аеродромі спостерігалась масштабна пожежа та детонація.

3 жовтня українські безпілотники атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Були зафіксовані там чотири осередки пожеж після цього.

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