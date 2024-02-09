БПЛА збивали у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.

У ніч на 9 лютого російські окупаційні війська атакували Україну, запустивши 16 ударних дронів типу "Shahed-136/131".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, БПЛА запускали з мису Чауда окупованого Криму та Курської області Росії.

Внаслідок успішної роботи Сил ППО вдалось збити 10 дронів.

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"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 10 "шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей", - розповіли у відомстві.

Атака дронів на Україну

В ніч проти 9 лютого 2024 року російські окупаційні війська атакували Харківську область ударними дронами. "Шахеди" були зафіксовані, зокрема, в Зміївській громаді. Внаслідок ворожої атаки виникло загоряння.

Раніше у Повітряних силах заявляли, що місцеві громади можуть закуповувати системи РЕБ у цивільних виробників для протидії російським БПЛА і ракетам.

Речник відомства Юрій Ігнат пояснив, що і від дронів працює РЕБ, і може впливати на засоби повітряного нападу противника. Ракета може бути відведена, не долетіти до своєї цілі.

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