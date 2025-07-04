У Росії заявили, що нібито завдали удару "по військових об'єктах у Києві, аеродрому і НПЗ".

У російському Міністерстві оборони цинічно прокоментували масований ракетно-дроновий удар по Києву та області, внаслідок якого зафіксовано численні руйнування і постраждали понад два десятки людей.

У відомстві країни агресора заявили, що нібито завдали удару по "військових об'єктах" і виправдали атаку "відповіддю" на дії України.

"ЗС РФ у відповідь на терористичні акти Києва завдали удару високоточною зброєю по промислових підприємствах, які здійснюють розробку і виробництво безпілотних літальних апаратів, FPV-дронів та інших роботизованих мобільних комплексів, різної апаратури військового призначення в Києві, а також по інфраструктурі військового аеродрому та нафтопереробному заводу", - заявили в російському Міноборони.

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При цьому додали, що нібито "мети удару досягнуто", "всі призначені об'єкти уражено".

Російська атака на Київ - що відомо

У ніч на 4 липня російські окупанти атакували територію України 550 засобами повітряного нападу, з них 539 ударних безпілотників типу Shahed та імітаторів, а також 11 ракет.

Основний удар припав на столицю та Київську область. Повідомлялося вже про 23 постраждалих, серед них - 10-річна дівчинка. У столиці після атаки спостерігається значне забруднення повітря.

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