Відомо, що постраждалих немає.

В окупованому Криму неподалік від російської ремонтної бази армійського автобатальйону знайшли воронку від ракети.

Про це пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на власне джерело. За його словами, ракета впала в Джанкої, в районі складських приміщень на вулиці Промислова, 48 (на супутниковому знімку).

Повідомляється, що окупанти розмістили там тимчасову ремонтну базу одного з батальйонів Міністерства оборони Росії. В результаті падіння ракети ніхто не постраждав, пошкоджені бетонні плити і ворота.

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Нагадаємо, вчора вдень у мережі повідомили, що у Джанкої пролунали гучні вибухи, в небо піднявся дим. За даними Telegram-каналу "Миколаївський Ванек", дим помітили в районі елеватора в селі Мічуріновка.

Тим часом так званий глава адміністрації окупованого півострова Сергій Аксьонов заявив, що російська протиповітряна оборона збила ракету над містом, осколки пошкодили складські приміщення.

У Міністерстві оборони Росії відзвітували про збиття двох ракет "Грім-2", які нібито перехопили в повітрі. Повідомлялося про падіння осколків у Джанкойському районі.

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