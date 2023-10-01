Ще торік окупанти стверджували, що знищили цехи зі збирання цих ракет.

Міноборони країни-агресора продовжує брехати про збиття українських ракет "Грім-2", наявність котрих на озброєнні у Збройних сил України офіційно не підтверджувала. Цього разу ракети нібито збили над тимчасово окупованим Кримом.

"1 жовтня цього року близько 13.00 за московським часом припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома оперативно-тактичними ракетами "Грім-2" по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО українські ракети були виявлені та перехоплені у повітрі. Уламки збитих українських ракет впали на території Джанкойського району", – йдеться в повідомленні МО РФ.

Defence Express зауважує, що ворог вперше заявив про збиття одразу двох ракет. До цього в повідомленнях МО РФ фігурували нібито збиття "Грім-2", однак не більш як однієї одиниці.

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"Відповідно до офіційних повідомлень, загалом за цей час ворог "збив" вже сім цих ракет: 30 березня, 9 та 23 квітня, 7 та 26 травня по одній, а у сьогодні, першого жовтня, вже одразу дві. Водночас публічно оголошений стан робіт по проекту "Грім-2" один зі співрозробників озвучив на рівні 75% станом на червень 2023 року. Повноцінної, а не експортної версії, ОТРК "Сапсан" - 65-70%. А потребу у грошах на завершення робіт з розробки - 0,5 млрд доларів. Тобто, якщо брати цю інформацію, як відправну - що саме збивають у РФ залишається невідомим", – пише видання.

Крім цього, Defence Express нагадує, що те, чи взагалі може Росія збивати балістичні ракети, залишається під питанням.

"У РФ у якості протиракети для С-400 використовується 9М96Е2 (9М96Е/ДМ), для якої задекларовано перехоплення балістичних цілей на дальності 30 км та на висоті до 25 км, але чітко не зазначено, що у ній ця концепція реалізована. Часом це аспект у РФ просто обходять фразою "максимально близький підрив". Є й питання до "швидкості реакції" комплексу", – акцентують експерти.

Грім-2 - що це за ракета

Український оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім 2" (експортна назва) або ОТРК "Сапсан" з 2013 року розробляється конструкторським бюро "Південне" на базі попередніх розробок за проектами "Борисфен" та БФРК "Сапсан".

Передбачається, що комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Заявлено радіус дії у 280 км з можливістю створення версії з радіусом до 500 км.

30 вересня 2022 року російські окупанти заявили, нібито знищили у Дніпрі цехи зі збирання ракет до ОТРК "Грім-2". Однак вже в березні російські пропагандисти вперше заявили про збиття такої ракети. Військовий оглядач Давид Шарп у червні ставив під питання наявність цієї зброї у ЗСУ.

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