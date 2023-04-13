Захисники України будуть робити все для того, щоб росіяни не завадили нам відсвяткувати великодні свята, зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Російські окупанти у будь-який день можуть завдати ракетних ударів по території України, тому українська система протиповітряної оборони готується до можливої ворожої атаки.

Українські воїни будуть робити все для того, щоб супротивник не завадив нам відсвяткувати великодні свята, розповів командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. "Ракетні обстріли, вони можуть бути у будь-який день. Ми маємо бути свідомими того, що для цього треба готуватися", - зазначив він.

Генерал-лейтенант додав, що готується система протиповітряної оборони, вживаються заходи щодо її маневру та висування на ті чи інші напрямки.

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"Ну і, відповідно, що ми можемо прогнозувати - ворог не полишив свої підступні задуми, але головне - ми готові до нівелювання його дій та зменшення його, скажемо так, влучань", - зазначив Наєв.

Війна Росії проти України - що повідомлялося про загрозу ракетного удару

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громова говорив, що у РФ планують розгорнути серійне виробництво крилатих ракет Х-50. За його словами, імовірно, супротивники планують нову кампанію масованих ракетних ударів по нашій землі.

Прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий попереджав, що вороги можуть завдати ударів по українській землі на Великдень 2023, и тому порадив українцям не створювати натовп.

Варто зазначити, що українські воїни вже знищили 911 ворожих крилатих ракет.

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