За його словами, ряд українських команд працюють над тим, щоб було чим збивати ці безпілотники.

В даний час Україна знаходиться вже практично в кінці шляху зі створення засобу для знищення "шахедів".

Про це в ефірі Radio NV сказав Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки. За його словами, майже за 3 роки боротьби з цими дронами Україна наблизилась до вирішення того, як їм протистояти.

"Зараз є не українські виробники, які, постійно працюючи з нами, спромоглися зробити ефективний засіб набагато швидше, ніж ми. Утім, ряд українських команд так само працюють над тим, щоб нам було чим збивати "шахеди"", - сказав Луценко.

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Він пояснив, що українське виробництво дозволяє "витрачати менше коштів і досягати кращого результату в розрахунку на один долар".

"Інколи іноземні рішення ми не можемо собі дозволити через те, що у нас грошей стає", - зазначив військовослужбовець.

Він наголосив, що Україні потрібно швидше рухатися у протидії "шахедам". "Зараз ми вже практично в кінці цього шляху зі створення рішення", - сказав Луценко.

"Шахеди" на війні проти України

Раніше в інтерв’ю УНІАН Луценко зазначив, що Росія хоче "відвоювати собі повітря", і для цього вона збирається виробляти "шахеди" чи не тисячами на добу. Крім того, росіяни хочуть удосконалити технічні можливості цих дронів, особливо їхню швидкість.

Луценко також зауважив, що у окупантів на роки є план з розвитку своєї галузі з випуску дронів. Вони хочуть з повітря знищити Україну та зробити цю територію неможливою для життя.

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