На цьому напрямку українські захисники відбили десятки атак ворога.

Російські окупанти намагалися прорвати оборону Збройних сил України на Авдіївському напрямку. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби відбулося 82 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів", - розповіли у Генштабі.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку загарбників східніше Тернів Донецької області. Також окупанти завдали авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

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На Бахмутському напрямку українські воїни відбили сім атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, зокрема здійснив 11 безуспішних атак позицій українських захисників.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели, проте артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів тут зазнали понад 20 населених пунктів.

"На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївській області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі нагадали, що українські воїни й надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що 13 грудня російські окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою та здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Кілька російських блогерів стверджували про просування у промзоні та на схід від Авдіївського коксохімічного заводу. Водночас ISW не бачила візуальних доказів цього.

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