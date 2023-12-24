Цілилися в особовий склад РФ.

Генштаб потішив українців на Святвечір новими ударами авіації ЗСУ по розташуванню сил та техніки окупантів в Україні. Зокрема, дісталося зенітно-ракетному комплексу.

За добу святкового дня маємо результат - 12 "прильотів" по районам зосередження сил РФ, уточнило відомство у вечірньому звіті.

"Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника", - додав Генштаб.

Водночас РФ продовжує атакувати позиції України FPV дронами та намагається реалізувати штурми за підтримки бронетехніки. За сьогоднішній день ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів. Лише в операційній зоні ОСУВ Хортиця їх кількість складає понад 1000 на добу.

Росія нишпорить по півдню України через втрачені Су-34

Тим часом Росія задіяла свою розвідку та нишпорить по півдню України у спробі з'ясувати, якою зброєю Україна знищила одразу три її винищувачі Су-34 22 грудня. Про це сьогодні заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, після болісного випадку ворог боїться зайвий раз застосовувати літаки, щоб знову не напоротися на відсіч у небі.

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