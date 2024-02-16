Загарбники намагаються перерізати ґрунтові дороги, які використовуються для логістичних потреб Збройних сил України.

Російські окупанти проводять тактичне оточення міста Авдіївка в Донецькій області. Це може створити умови, які змусять Збройні сили України залишити свої позиції, однак наші війська чинять запеклий спротив ворогу.

Про це повідомляє ISW, посилаючись на мапу бойових дій, яка свідчить про просування загарбників до південних околиць Авдіївського коксо-хімічного заводу, а також захоплення позиції Сил оборони "Зеніт" між Авдіївкою та селищем Спартак на околиці окупованого Донецька.

Також Інститут вивчення війни наводить нещодавні геолокаційні дані, які вказують на те, що росіяни перерізали останню дорогу з Авдіївки, що використовувалася для логістичних цілей. Однак речник Таврійської групи військ Дмитро Лиховій заспокоїв, що ЗСУ використовують підготовлені вторинні наземні лінії зв'язку для постачання українських сил у південній та східній частинах Авдіївки.

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"Російські блогери стверджують, що російські війська просунулися на захід від міста, намагаючись перерізати ґрунтові дороги, які використовуються для логістичних потреб Збройних сил із селищ Ласточкине та Сєверне, хоча ISW поки що не бачив жодних підтверджень цього просування росіян ", - зазначають аналітики.

Як додається, Лиховій визнав, що Сили оборони відходять з деяких позицій поблизу Авдіївки, але наші захисники продовжують відбивати у росіян окремі позиції в "сірій зоні". Він також розповів про передислокацію в Авдіївку окремих підрозділів бригад, які контратакують позиції окупантів у межах населеного пункту.

"Російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак", - попереджають у ISW.

Бої за Авдіївку - останні новини

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський опублікував допис, в якому розповів, що станом на 23:00 15 лютого ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

Російські окупаційні війська стягнули в Авдіївку Донецької області елітні війська. Про це розповів командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов.

Екс-командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий заявив, що доля Авдіївки вирішиться в наступні 48 годин.

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