Вони виконують наказ утримувати позиції.

Ситуація в Авдіївці залишається дуже складною, співвідношення сил та засобів військ України та Росії - один до семи. Про це розповів речник третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

"Росіяни зараз наступають. Наступають у кількості, що значно переважає. Можна констатувати, що це один до семи. Іде постійний наступ на різних ділянках. Це дві [російські] армії, які наступають там. Близько семи бригад. Наразі виконуємо наказ утримувати [позиції]", - сказав він в коментарі LIGA.net.

За словами речника, нещодавно на цьому напрямку українські сили встановили рекорд добового знищення російських окупантів. Однак проти них зараз воює і регулярна армія Російської Федерації, і російські спецпризначенці з ГРУ.

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Ситуація в Авдіївці: останні новини

Нагадаємо, що днями 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про прибуття підкріплення до Авдіївки, частину їхніх підрозділів вивели.

Пізінше стало відомо, що на допомогу їм відправили бійців 3-ї ОШБр, вони повідомили, що ситуація в місті надзвичайно критична, на їхньому відрізку - близько семи російських бригад. Відомо, що зараз у місті тривають серйозні бої з загарбниками.

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