Російські сили проводять операції в напрямку Соледара, який знаходиться на північний схід від Бахмута вздовж траси "Бахмут-Сіверськ".

Російські війська на Бахмутському напрямку зосередили зусилля на перекритті ліній постачання української армії, але в майбутньому відновлять наступ на саме місто.

Про це йдеться в у ранковому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Посилаючись на слова заступника начальника Генштабу ЗСУ Олексія Громова, аналітики відзначають, що ворог навколо Бахмуту "має явну перевагу в силах і засобах".

Російські сили проводять операції в напрямку Соледара, який знаходиться на північний схід від Бахмута вздовж траси Т0513 Бахмут-Сіверськ. І передбачається, що РФ додатково спробує перекрити українські шляхи сполучення вздовж траси Т0513.

Російські війська також безуспішно боролися за контроль над Клиновим і Новолуганським, розташованими на південний схід від Бахмута.

Проте протягом доби ЗСУ успішно відбили серію атаки російських військ на лініях Миколаївка-Спірне, Володимирівка-Покровське на північний схід від Бахмута і навколо Доломітного і Вугледарської ГЕС на південь від Бахмута.

"Ці обмежені успіхи навколо Бахмута можуть вказувати на те, що російські сили можуть незабаром спробувати створити умови для наступальної операції в напрямку самого Бахмута, хоча в короткостроковій перспективі вони, ймовірно, більше зосереджені на захопленні і контролі над комунікаційними лініями, що виходять з Бахмута", - йдеться в звіті.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив усі зусилля на захопленні Лисичанська - останнього бастіону на шляху окупації всієї Луганської області.

Увечері 30 червня стало відомо про прорив противника на територію НПЗ міста - росіяни утримують північно-західну і південно-східну частини заводу.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не вів. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Тетянівка.

На Херсонському напрямку тривають активні контрнаступальні заходи ЗСУ: українці поступово просуваються, звільняють населені пункти й закріплюються на нових позиціях.

Разом з тим, щоб розтягнути сили захисників, російські війська знову обстрілюють прикордонні регіони - під мінометний і кулеметний вогонь цього разу потрапила Сумська область.

30 червня Росія фактично визнала свою поразку на Зміїному, відвівши залишки розгромлених військ з острова. Хоча тиск Росії на узбережжя послабиться, але звільнення Зміїного не розблокує Чорне море для експорту українського зерна.

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