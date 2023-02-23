Ворог щодня втрачає техніку і живу силу в спробах захопити міста.

За лютий Збройні сили України відбили понад 530 штурмів російських окупантів в районі Мар'їнки та Вугледара. При цьому ворог продовжує намагатися захопити два міста. Щодня на Авдіївському і Шахтарському напрямках проходять важкі бої, в результаті яких українські захисники знищують техніку і живу силу противника.

Такою інформацією поділився заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на недавньому брифінгу. За його словами, на двох згаданих напрямках РФ щодня втрачає сотні солдатів убитими і десятки одиниць техніки. За один лише лютий українські захисники відбили 350 штурмів в районі Мар'їнки і 180 — біля Вугледара.

"Тільки вчора наші воїни знищили 14 танків, 17 БМП, 3 МТЛБ, 2 міномети і БПЛА "Орлан" і 18 БПЛА типу квадрокоптер, і тільки підтвердженими вбитими ворог втратив понад 120 і пораненими 137 окупантів при спробі ведення противником наступу, в тому числі і в напрямку населеного пункту Перемога", — заявив Громов.

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Ситуація на фронті: актуальна інформація

Ворожі втрати з моменту повномасштабного вторгнення досягли 145 850 осіб. Українські захисники також підірвали приблизно 22 тисячі одиниць техніки противника.

За добу бійці ЗСУ відбили близько 90 атак рашистів. Найактивніші наступальні дії окупанти ведуть на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За даними британської розвідки, протягом останніх шести тижнів рашисти вели "повільне оточення" Бахмута. Однак у ЗСУ залишаються шляхи для транспортування постачання із заходу.

Як повідомили в оперативному командуванні "Північ" , на кордоні РФ з Чернігівською областю було помічено рух колон техніки без розпізнавальних знаків і з живою силою у формі, що нагадує обмундирування ЗСУ. Імовірно, рашисти готують провокації.

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