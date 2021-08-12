Нерозірваних боєприпасів на місці обстрілу не виявлено.

Окупанти знову обстріляли український Нью-Йорк - селище в Донецькій області. Під ворожий вогонь потрапило хлібне поле неподалік від міста Торецьк.

Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ", з обстріляного поля ледве встигли зібрати врожай зернових.

"Ми засіваємо наші поля пшеницею, а ворог - залізом", - кажуть місцеві хлібороби.

На місце обстрілу прибули за викликом українських військовослужбовців представники СЦКК. Вони зафіксували новий злочин окупантів, провели заміри вирв, що лишилися в полі після обстрілу.

"На щастя, нерозірваних боєприпасів на землях сільгосппризначення виявлено не було, тож польові роботи - підготовка грунтів до посіву озимини - продовжаться тут згідно з планом сільськогосподарських робіт. Військовослужбовці Збройних сил України запевнили сільчан в своїй готовності й надалі захищати життя і здоров'я мирних мешканців українських населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Верховна Рада перейменувала селище Новгородське у Донецькій області, повернувши йому попередню назву, а саме Нью-Йорк. За даними Українського інституту національної пам’яті, перейменування президією Верховної Ради України смт Нью-Йорк на смт Новгородське, яке відбулося 19 жовтня 1951 року, було "продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії".

Автор: Юрій Годован