Протягом минулої доби, 26 грудня, бойовики РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.
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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.
Зазначається, що неподалік населеного пункту Березове, збройні формування РФ вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.
Постріли бойовиків не несли загрози життю та здоров’ю українських бійців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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