Постріли ворога не несли загрози життю та здоров’ю українських бійців.

Протягом минулої доби, 26 грудня, бойовики РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

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Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Зазначається, що неподалік населеного пункту Березове, збройні формування РФ вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли бойовиків не несли загрози життю та здоров’ю українських бійців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Дмитро Захаров