Ситуація на Донбасі 27 грудня / ООС

Протягом минулої доби, 26 грудня, бойовики РФ один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає.

Читайте також"Немає сенсу сидіти в ж*пі": мешканець Донецька емоційно висловився про долю міста в окупації (відео)

Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

Зазначається, що неподалік населеного пункту Березове, збройні формування РФ вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Постріли бойовиків не несли загрози життю та здоров’ю українських бійців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Більше новин про війну

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров