Це свідчить про те, що десантні підрозділи гратимуть головну роль у майбутніх наступальних операціях в Україні.

Російські повітряно-десантні війська (ВДВ) в Україні отримали термобаричні реактивні систем залпового вогню ТОС-1А.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки. "ТОС-1А великої руйнівної сили, який Росія називає "важким вогнеметом", зазвичай експлуатують російські спеціалізовані війська хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні і раніше формально не асоціювався з ВДВ", - зазначили британські аналітики.

Переведення ТОС-1А на озброєння ВДВ вказує на майбутню роль десантників у наступальних операціях в Україні. "Ймовірно, це частина зусиль по відтворенню ВДВ після важких втрат в перші дев'ять місяців війни", - попустили в британській розвідці.

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Війна в Україні: Новини

Втрати росіян в Україні наблизилися до нової психологічної позначки - за минулу добу в Україні вбито ще 500 росіян. Тепер загальні втрати противника становлять близько 179 320 чоловік, повідомив Генштаб.

А на півдні окупанти відходять від лінії зіткнення, щоб максимально забезпечити відстань, недосяжну для українських засобів ураження.

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