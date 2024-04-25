Біля міста Часів Яр наші воїни не дозволяють окупантам закріпитися, зазначив речник Національної гвардії.

Триває повномасштабна війна в Україні, і під містом Часів Яр (Донецька область) російські окупанти продовжують намагатися здійснювати штурмові дії.

Вороги, зокрема, намагаються штурмувати біля Богданівки, а також Іванівського, розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук Liga.net. За його словами, супротивники йдуть на штурми в районах, у яких, на їхню думку, можливе просування. "...попри активні штурми - українські бійці не дають ворогові закріпитися", - підкреслив співрозмовник.

Музичук також повідомив, що противник намагався здійснювати штурми на Оріхівському напрямку, у тому числі біля села Роботине (Запорізька область). "...ворог продовжує використовувати тактику малих груп, штурми із залученням броньованої техніки - БМП (бойова машина піхоти, - Ред.), БТР (бронетранспортер, - Ред.). Останнім часом було помічено використання ворогом кросових мотоциклів", - додав він.

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Місто Часів Яр сьогодні в центрі уваги - що повідомлялося

Російські загарбники вже тривалий час намагаються рухатися вперед біля Часового Яру та отримують гідну відсіч від українських воїнів. 25 квітня голова прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков повідомив, що загарбники не можуть оточити цей населений пункт із флангів, тому "намагаються штурмувати його в лоб".

Росія на українській території зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 25 квітня 2024 року в живій силі становлять приблизно 462 тис. 980 супротивників.

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