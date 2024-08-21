'Через рік або через багато років': Павел назвав варіанти завершення війни в Україні

За його словами, сторони зрозуміють важливість переговорів.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що є кілька варіантів завергення війни Росії проти України.

Як заявив Павел у подкасті PoliTalk, текстову версію якого публікує Novinky, війна в Україні триватиме доти, доки не знайдеться достатньої сили, щоб переконати обидві сторони у неможливості досягти своїх політичних цілей військовим шляхом.

"Це може статися цього року, але може статися і наступного, а може і через багато років", – вважає Павел. Відео дня

При цьому він не виключає, що конфлікт може перейти з гарячої фази в заморожену, "яка може тривати роками".

"Я радше вважаю, що через декілька років обидві сторони зрозуміють, що далі йти неможливо, і переговори відбудуться. Світові держави, зокрема, не тільки США, але й Китай, повинні зробити значний внесок у це. І підштовхувати обидві країни політично, економічно, дипломатично до переговорів", – додав лідер Чехії.

При цьому, як зазначив Павел, великою економічною і політичною силою є Євросоюз. Втім, він не може чинити вплив самотужки, тому йому потрібен єдиний підхід зі США і всіма демократичними країнами світу.

Що ще сказав Павел

Як повідомляв УНІАН, у тому ж подкасті Навіть, якщо підрив "Північних потоків" справді влаштувала Україна, ці об’єкти були її легітимними цілями. Втім, перевіреної інформації про причетність Києва немає.

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