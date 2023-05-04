На думку експерта, порт псує висотний готель, якого не повинно бути на морвокзалі.

Одеський морській торговий порт виключать зі списку ЮНЕСКО, до якого місто було прийнято на початку 2023 року. При цьому в порту є багато старовинних об'єктів, які мають усі підстави для входження до списку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер міста Геннадій Труханов 3 травня, під час сесії Одеської обласної ради. Він нагадав, що нещодавно місто відвідала генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле, під час візиту якої було відкрито меморіальну дошку, яка свідчить про внесення Одеси до Списку всесвітньої спадщини.

За словами Труханова, також місцева влада від представників ЮНЕСКО отримали перелік рекомендацій, частина яких повинна бути виконана до червня 2023 року, ще частина – до лютого 2024 року.

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"Рекомендації стосуються наступного. По-перше, розширення об’єктів культурної спадщини до меж комплексної охоронної зони. По-друге – виключення Одеського порту із переліку об’єктів культурної спадщини", – сказав мер. Водночас порт буде включено до буферної зони – території, де діятимуть заборони на певне нове будівництво.

Також у місті запровадять заходи задля збереження та покращення історичного обліку Одеси, заохочуватимуть бізнес та власників будівель, залучатимуть інвесторів задля вкладання грошей задля покращення стану деяких старовинних будівель тощо.

У своїй промові Труханов кілька разів повертався до порту, але не назвав конкретну причину, через яку його доведеться перевести у буферну зону. Однак він зазначив, що належить зробити комплекс заходів, щоб історичний центр мав зовнішній вигляд, як це було в 19-на початку 20 століть.

"Щодо порту. На жаль, є приклади, коли інтереси міста відійшли на другий план перед інтересами інвесторів (компанії, які вкладали гроші у бізнес, пов’язаний з портом – УНІАН)... Після включення до ЮНЕСКО такого такого допускати більше не можна. Морський фасад Одеси має бути вільним для споглядання гостей міста, що прибувають морем", – підкреслив Труханов.

Він також висловив сподівання, що у майбутньому буде знайдено баланс між розвитком порту - як дуже важливого для країни підприємства, та розвитком Одеси – як привабливого міста.

"Бізнес повинен бути відповідальним за власні свідомі чи необережні дії, які шкодять зовнішньому вигляду об’єктів ЮНЕСКО", – акцентував міській голова.

Як повідомила УНІАН голова правління Одеської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Наталія Мотирьова, в Одеському морському порту є багато старовинних об'єктів, які мають усі підстави для входження до списку. Це Воронцовський маяк, Червоні пакгаузи — складські приміщення, побудовані у 19 столітті, тощо.

"Але на території порту також є об’єкти, які зіпсували його. Насамперед, це готель, який побудовано на території морського вокзалу (недіючий наразі готель "Одеса" – УНІАН). Він не повинен там бути, бо псує зовнішній вигляд порту та гавані… Морський вокзал порту потрібно привести у належний вигляд", – сказала Мотирьова.

Готельний комплекс "Одеса": деталі справи

Готельний комплекс "Одеса" знаходиться на вул. Приморський, 6А (територія морського вокзалу Одеського порту). Готель – 19-поверхова будівля загальною площею 26,842 тис. кв. м. У ньому близько 160 номерів.

У червні 2011 року прокуратура Одеської області заявила про порушення кримінальної справи стосовно посадових осіб Одеського морського торговельного порту та ТОВ "Готель "Одеса" у зв'язку з підозрою у незаконній здачі в оренду будівлі готелю.

Пізніше керівництво порту зробило заяву, що готель перебуває у небезпечному технічному стані. Також адміністрація порту стверджувала, що "Одесу" побудовано на правах часткової власності (80% належить державі, балансоутримувач – порт, 20% – приватної компанії) у період з 1999 по 2001 роки. Готель був введений в експлуатацію та працював саме до літа 2011 року.

Внесення Одеси до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою

25 січня 2023 року Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на позачерговій сесії ухвалив рішення про внесення культурно-історичної пам’ятки "Історичний центр міста-порту Одеси" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

4 квітня генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле відкрила у місті меморіальну дошку, яка свідчить про внесення історичного центру міста до Списку всесвітньої спадщини.

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