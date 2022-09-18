Військовий експерт розповів, що РФ стягнула авіацію, але на ній просто нікому літати.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про те, що РФ стягнула до кордонів України близько 800 літаків і вертольотів. Він розповів, наскільки це небезпечно і чи може країна-агресор підняти всю цю авіацію для атаки і бомбардувань.

Про те, чим загрожують Україні близько 800 літаків і вертольотів РФ біля наших кордонів, Жданов розповів, відповідаючи на запитання підписників у прямому ефірі.

"По - перше, не всі (літаки і вертольоти - УНІАН) можуть нести ракети. Річ в тому, що стратегічна авіація може нести на борту ракети. Ті, якими нас обстрілюють. Ракети Х-22 несуть Ту-22М3, це аеродром в Курській області. І аеродром в місті Енгельс - це стратегічні бомбардувальники Ту-195 або Ту-160... Так ось вони можуть нести ракети, які можуть завдати нам шкоди. Вся інша авіація, яка була перерахована, там близько 400 літаків і близько 340 вертольотів - вони ж не всі ударні... Вони можуть наносити ракетно-бомбові удари, але з малої відстані... Якщо вони вторгнуться в наш простір, то, звичайно ж, ми їх можемо збити", - вказав експерт.

Однак, зазначив Жданов, РФ все одно не зможе підняти всю свою стратегічну авіацію. У країни-агресора є велика проблема.

"Пілоти! Проблема з пілотам в РФ. У них поодинокі застосування. Тобто працюють дві-три пари і наносять 25 авіаударів, тобто 25 літаковильотів. Це могли зробити по п'ять пілотів. У них величезна проблема з пілотами", - розповів Жданов.

За словами експерта, в РФ залишилося дуже мало пілотів. Ворог не може підняти в повітря 400 літаків або вертольотів одночасно. У РФ вже намагалися закликати на війну проти України пілотів на пенсії і навіть тих, хто працює на приватні військові компанії. Однак нічого не виходить, пілотів все одно дуже мало. Крім цього, РФ регулярно втрачає цінні кадри, українські військові часто збивають військові "пташки" ворога і ліквідовують окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни на півдні шукають своїх дезертирів у цивільному, які намагаються втекти з України.

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