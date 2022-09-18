Російські загарбники посилюють перевірки на тимчасово захоплених територіях України.

На півдні України, в окупованих населених пунктах російські військові розшукують своїх колег, які перевдягалися у цивільний одяг і намагаються втекти з України.

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи ситуацію у зоні відповідальності командування станом на 11:00.

"В окупованих населених пунктах посилюють перевірки, але тепер вони (окупанти – УНІАН) вже шукають не тільки "укронацистів", а й своїх, що повтікали з поля бою і, перевдягнуті в цивільне, вишукують способи евакуюватися", - сказав Назаров.

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Він додав, що окупаційні війська вдаються до провокацій: вчиняючи стрілянину на вулицях у Херсоні та інших населених пунктах, видають її за контрдиверсійні заходи.

При цьому РФ намагається звинуватити у цих вуличних боях Збройні сили України.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГУР Міноборони, через наступ і масовані удари українських Сил оборони по складах боєприпасів, пунктах управління, штабах, об’єктах інфраструктури російські військові та мобілізовані з "Л/ДНР", які перебувають на півдні, деморалізовані і вишукують способи залишення окупованих територій.

Ввечері 17 вересня російські військові відкрили вогонь на вулицях окупованого Херсона. На той час в Херсонській області повітряної тривоги не було. Росіяни заявили про нібито проведення контртерористичної операції з виявлення українських ДРГ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що причиною масштабної стрілянини у Херсоні є посилення конфліктів між окупантами. Зокрема, за його даними, зростає напруга у стосунках між членами ПВК, колишніми засудженими, "кадирівцями", військовими РФ та співробітниками ФСБ.

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