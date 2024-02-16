Для цього планують залучити кораблі класу Sandown – "Черкаси" та "Чернігів".

Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить залучити кошти, необхідні для реалізації проекту щодо постачання і обслуговування двох протимінних британських кораблів класу Sandown – "Черкаси" та "Чернігів".

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. "Ці кораблі критично необхідні Україні для розмінування акваторії Чорного моря по завершенню повномасштабної війни, адже це сучасні протимінні кораблі такого класу. За оцінками експертів України та НАТО, операція з усунення мінної небезпеки у Чорному морі триватиме від 3 до 5 років, а рекомендованих морських шляхів та місць стоянки суден до 6 місяців, але без таких кораблів це може тривати довше", – прокоментував Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

В Міноборони пояснили, що поки що кораблі не можуть прибути у води України – це суперечить Конвенції Монтре 1936 року, яка забороняє проходження протоками Босфор і Дарданелли кораблів воюючих країн.

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"Укладання відповідних договорів критично важливе. Це започаткує формування морського протимінного угруповання у Чорному морі та дозволить уникнути іміджевих втрат для України в очах стратегічного партнера. Адже саме Велика Британія ініціювала створення Міжнародної коаліції країн із відновлення спроможностей наших Військово-Морських Сил", – додав заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Ситуація в Чорному морі

11 січня у Стамбулі було підписано Меморандум про взаєморозуміння між урядами Болгарії, Румунії та Туреччини щодо створення Чорноморської військово-морської протимінної групи (MSM Black Sea).

Після схвалення Меморандуму на національному рівні та іншими сторонами-учасницями незабаром буде розпочато процес оперативного планування діяльності MCM Black Sea. Після його завершення група протимінної боротьби зможе розпочати виконання реальних дій.

Спочатку MCM Black Sea передбачає участь протимінних кораблів лише трьох держав Чорноморського союзу. Для усунення мінної загрози дії переважно проводитимуться в територіальних водах і виключних економічних зонах країн-учасниць.

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