Проблема розмінування є спільним викликом для чотирьох чорноморських країн.

Болгарія, як одна з чорноморських країн, допоможе Києву у розмінювання акваторії Чорного моря. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву він зробив у медіацентрі Україна-Одеса під час спільного брифінгу з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим.

Як зазначив Резніков, наразі міністри не можуть розповісти деталі.

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"Але ми вже обговорювали з міністром оборони Болгарії Тодором Тагарєвим питання розмінування Чорного моря і необхідних для цього можливостей. Ця проблема є спільним викликом для чотирьох чорноморських країн - України, Болгарії, Туреччини та України", - наголосив Резніков.

Він додав, що невдовзі його болгарський колега зустрінеться з міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром, де сторони обговорять питання розмінування акваторії Чорного моря, необхідні для цього потреби та спроможності.

За словами Тагарєва, розмінування Чорного моря – важливе завдання болгарських ВМС. Наразі у межах територіальних вод Республіки Болгарія ведеться моніторинг акваторії на предмет виявлення мін.

"Наразі ми обговорюємо посилення співпраці між державами та, яким чином після закінчення війни переконаємось в тому, що основні шляхи морського сполучення чисті від мін, безпечні та як можемо працювати у цьому напрямку", - сказав міністр оборони Болгарії.

Україна отримала два протимінні кораблі, але не може їх використати

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія передала Україні два протимінних кораблі класу Sandown "Черкаси" та "Чернігів". Наразі ці тральщики не можуть дістатися України, зокрема тому, що, згідно з вимогами конвенції Монтре, Туреччина припинила переміщення всіх кораблів до Чорного моря через протоки Босфор і Дарданелли. Тому ці два кораблі перебуватимуть за кордоном до завершення війни.

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