Знищено, зокрема, один ударний безпілотник супротивника невстановленого типу.

Сили оборони України цієї ночі знищили усі повітряні цілі, які були запущені російськими загарбниками - йдеться про 13 безпілотних літальних апаратів Shahed-136/131, 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та ще один ударний БПЛА (тип не встановлено).

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook. Так, "Шахедами" противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках - південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона.

Водночас, ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, безпілотник невстановленого типу, імовірно, був запущений з північного кордону.

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"Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено", - наголошується у зведенні.

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У ніч з 22 на 23 жовтня Україною почала поширюватися повітряна тривога. Зокрема, спочатку тривогу через ракетну небезпеку оголосили у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Черкаській областях. Майже одразу же ще додалася загроза ударів дронами-камікадзе.

Також ракетну тривогу оголошували у Донецькій та Запорізькій областях.

Дев'ять дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 було збито над Одеською областю, один - над Дніпропетровською.

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