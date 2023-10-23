У Силах оборони півдня поділилися попередніми відомостями щодо ворожої нічної атаки, зазначив спікер української Добровольчої армії "Південь".

У ніч на понеділок, 23 жовтня, російські окупанти вчинили масовану атаку дронами по Одеській області.

Нашим воїнам вдалося знищити чимало ворожих безпілотників, повідомив у Telegram спікер української Добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, посилаючись на відомості військових.

"Попередньо, за даними Сил оборони півдня, вночі над Одещиною було знищено дев'ять "Шахедів", - поділився він.

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Ворожі дрони-вбивці вночі атакували Україну - що треба знати

У низці областей нашої держави у ніч на 23 жовтня була оголошена повітряна тривога через атаку дронами, й працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога в Одеській області лунала близько 1 ночі - в 00:58. Відбій тривоги у регіоні був о 01:46.

Варто зазначити, що окупанти вже багато разів атакували нашу землю безпілотниками, у тому числі й Одеську область - є жертви, руйнування і постраждалі.

Захисники України нищать безпілотники супротивника. Станом на 22 жовтня в Україні ліквідували вже 5 339 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня.

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