Для обстрілу України агресор застосовує ракети, які виробляються не тільки в Росії.

Фахівці вже підтвердили, що Росією для обстрілу Києва була застосована гіперзвукова ракета 3М22 "Циркон". Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що не має багато інформації про "Циркон". "Треба чекати висновки фахівців, які визнали, що саме ця ракета була застосована для обстрілу Києва", - сказав Ігнат.

За його словами, Росія для обстрілу України застосовує ракети, які виробляються в інших країнах і уламки їх знайдено - це зафіксовано і задокументовано.

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"Росія буде намагатися використовувати всі методи, щоб атакувати Україну саме ракетами, які летять по балістичній траекторії. І ця ракета (йдеться про 3М22 "Циркон" - УНІАН), і "Кинджал", і "Іскандер", які вона використовує – це балістика. І проти цих ракет потрібні засоби. Які засоби знаємо ми, знають наші партнери. Треба працювати, щоб захищатись саме від цього виду озброєння", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Росія вдарила по Україні "Цирконом" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уламки ракети 3М22 "Циркон" знайшли на минулому тижні у Дніпровському районі Києва.

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили застосування росіянами "гіперзвукової" ракети 3М22 "Циркон" під час удару по Україні 7 лютого 2024 року.

Директор інституту Олександр Рувін зазначив, що про застосування Росією такої ракети свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї.

За словами Рувіна, знайдені елементи характерні саме для "Циркона". Їх не використовують для інших російських ракет. Комплектуючі вузли "Циркону" мають маркування 3Л22, 3В22 тощо. На уламках ракети лазерним гравіюванням та методом тиснення виконали надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу.

Мікроелектроніка ракети виявилася практично повністю знищеною, тому вона майже не піддається аналізу. При цьому навіть ті дані, які вже є в розпорядженні експертів, дозволяють казати, що ракета не відповідає вказаним технічним.

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