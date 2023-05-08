У Кремлі заявили, що чекають на осуд цих заяв, особливо від США.

У Кремлі продовжується істерика через заяви очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про готовність вбивати росіян будь-де до повного звільнення українських територій.

Як повідомляють пропагандистські російські ЗМІ, цього разу із заявою щодо цього виступив речник Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що своїми заявами Буданов нібито підтвердив, що "Київ організовує теракти".

"Заява голови ГУР МО України Буданова про готовність вбивати росіян жахлива, підтверджує, що Київ організовує теракти. Слова Буданова про вбивства росіян підтверджують правильність рішення Путіна розпочати "СВО", - заявив Пєсков.

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За його словами, РФ уважно відстежуватиме реакцію інших країн на такі заяви, зокрема США. Країна-окупант чекає на осуд слів Буданова.

Що передувало

Глава ГУР в коментарі для журналістів "YahooNews" відзначився обіцянкою про те, що Україна та ЗСУ знищуватимуть росіян до повної перемоги та закінчення війни. Він заявив, що це буде відбуватися "де завгодно в усьому світі".

В РФ ці слова наробили галасу. Вчора опальна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відзначилася новою істерикою у соціальних мережах. У "зриві" чиновниці винен Буданов та його заява про вбивства росіян. В Telegram Захарова навіщось втягнула в "скандал" третього зайвого та заявила, що у всьому, як завжди, винен Білий дім.

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