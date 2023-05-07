Голова ГУР відмовився коментувати ліквідацію російських публічних апологетів війни проти України.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про можливу причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських пропагандистів.

Відповідаючи на запитання журналістів "YahooNews" Буданов наголосив, що Україна боротиметься з російськими загарбниками до повної перемоги.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - відповів керівник ГУР.

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Ліквідація пропагандистів у Росії

Як повідомляв УНІАН, в Підмосков'ї 20 серпня 2022 року підірвали авто, за кермом якого була Дар'я Дугіна - донька головного ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна. Журналісти дізналися, що вибух стався під днищем позашляховика. ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства Дугіної. Там заявили, що вбивство нібито було сплановано і скоєно українськими спецслужбами. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - нібито 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала до Росії у червні разом з 12-річною донькою.

У лютому на окупованій Росією території Донецької області пострілом у голову було ліквідовано бойовика та пропагандиста Ігоря Мангушева. Він "склеїв ласти" за кілька днів у лікарні в місті Стаханов. У серпні Мангушев зі сцени проголосив антиукраїнську промову перед бойовиками "ЛДНР", тримаючи в руках нібито череп українського воїна із заводу "Азовсталь".

На початку квітня цього року в Санкт-Петербурзі в результаті вибуху в кафе "Стріт-бар" був ліквідований російський воєнкор і пропагандист Владлєн Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін). У ліквідації цього росіянина. який підтримував вбивства українців, російські силовики також знайшли "український слід".

А 6 травня в Росії підірвали автомобіль Захара Прилєпіна - російського пропагандиста, письменника, бойовика "ЛДНР". Вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Відповідальність за спробу ліквідації українофоба Прилєпіна взяв на себе рух "Атеш". Утім, російська влада вкотре почала бездоказово звинувачувати Україну.

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