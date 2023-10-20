Наразі Україна витрачає практично левову частку свого бюджету на фінансування армії.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що попросить у Конгресу додаткові $60 мільярдів для допомоги Україні. Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував цю суму і оцінив її користь для фронту.

"Треба дочекатись, коли ухвалять відповідні рішення. Тобто говорити й робити – це трошки різні речі. Дуже добре, що пан Байден говорить про ці цифри. Мається на увазі, що його оточення, інсайдери говорять про ці цифри, але дочекаймося, коли будуть відповідні резолюції, відповідні голосування. Тоді вже детально аналізуватимемо суму. Але війна – це завжди дуже дорого. Особливо, якщо це війна величезного обсягу. У нас 1800 кілометрів кордону, 1300 кілометрів, де безпосередньо йдуть бойові дії. Такої лінії фронту не було ніде", - сказав він в інтерв'ю "24 Каналу".

Подоляк додав, що до бойових дій залучено величезну кількість техніки та людей. Водночас озвучена американцями сума - це "і багато, і мало одночасно".

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"Наприклад, Росія сьогодні витрачає 35% свого національного бюджету на війну. Ви все ж таки зважайте, що таке російський бюджет, з врахуванням кількості продажу сировини на зовнішніх ринках. Це десь близько 11 трильйонів рублів, які витрачають тільки прямо на війну. Я не кажу про опосередковані витрати на війну. Наприклад, одна система Patriot коштує мільярд доларів, не включаючи протиракети, які треба буде використовувати. Війна завжди дуже і дуже затратна", - пояснив посадовець.

Україна змушена витрачати практично левову частку свого бюджету на фінансування армії станом на сьогодні. Це зменшує можливості для фінансування тих чи інших соціальних програм.

"Якщо ми хочемо виграти війну з країною, яку ще вчора всі боялись, армію якої вважали чи не найбільшою, принаймні з кількісної точки зору, ВПК був одним із найпотужніших тощо. Це все ми маємо знищувати. Саме тому, безумовно, суми мають бути 60 і більше мільярдів доларів для того, щоб ми ефективно воювали. Хто б що не говорив – це війна про майбутнє, про правила, в яких ми будемо жити, про спосіб життя, чи у світі домінуватимуть голе насилля та сила, чи у світі все ж таки домінуватимуть домовленості", - наголосив він.

Подоляк зазначив, що нинішня війна край високотехнологічна. Зокрема, чого варті дрони та високоточна далекобійна зброя. У зв'язку з цим він вважає, що "цифра 60 мільярдів – це трошки не так багато, якщо ми говоримо про те, якою буде ціна в цій війні: перемоги чи поразки". Водночас посадовець переконаний, що Україна набагато більш психологічно готова до того, що сьогодні відбувається в Східній Європі.

"Ми чітко розуміємо наслідки цієї війни, а це дуже важливий фактор, який впливає на ціну війни. Тобто, якщо ви психологічно точно розумієте, за що ви платите ту ціну, яку платите, то це переважує. У вас може бути менше зброї, менше грошей, але ви будете набагато ефективнішими", - підсумував він.

Допомога Україні від США

З початку повномасштабної війни загальний обсяг допомоги Україні від США станом на серпень досяг позначки у $66,2 млрд. З них $43,1 млрд - це військова допомога, $20,5 млрд - частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд - гуманітарна допомога.

Нещодавно США оголосили про надання Україні нового пакету допомоги, до якого увійдуть ракети протиповітряної оборони AIM-9M, боєприпаси для HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси тощо.

Штати також таємно передали Україні ракети ATACMS. Їх вже використали для ударів по аеродромах на окупованій території. Відео пусків показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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