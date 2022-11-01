Інспекції є частиною кампанії Держдепу.

Американські військовослужбовці почали проводити виїзні інспекції, щоб переконатися, що ВСУ належним чином звітують про західну зброю.

Про це на умовах анонімності розповів високопоставлений представник Міністерства оборони США, пише AP.

За його словами, вони не можуть проводити інспекції поблизу лінії фронту, але направляються туди, де дозволяють умови безпеки.

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Аташе з питань оборони США і групою управління зі співробітництва в галузі оборони США, яка знаходиться в Києві, було проведено вже кілька інспекцій.

Досі, за словами чиновника, українські офіційні особи були прозорі щодо розподілу зброї, а також підтримують такі перевірки.

Ці зусилля є частиною кампанії Держдепу, спрямованої на те, щоб надана Україні зброя не потрапила до рук військ РФ, їхніх маріонеток чи інших екстремістських груп.

Зброя для України

Як повідомляв УНІАН, в липні в ЗМІ з'явилася заява представника Європолу Япа Оп Ген Оорта про те, що вони мають дані про контрабанду зброї з України.

У Раді нацбезпеки України тоді заявили, що чекають факти та докази торгівлі зброєю і військовими товарами на чорному ринку.

Після цього Європол випустив заяву, в якій пояснили, що йшлося про існування потенційної загрози попадання вогнепальної зброї "не в ті руки".

Раніше Politico повідомляв, що і республіканці, і демократи в Конгресі сходяться в бажанні отримати додатковий нагляд і підзвітність в питанні передачі зброї Україні.

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