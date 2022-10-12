Києву необхідна і зброя російського зразка, оскільки саме на ній навчені працювати українські військові.

Масовані ракетні удари Росії по українських містах 10–11 жовтня викликали хвилю нових обіцянок союзників Києва надати більше зброї, проте Захід зіткнувся з серйозною проблемою, оскільки українським військам потрібно більше озброєння російського зразка, а передача його Україні може поновити незавершені конфлікти між іншими країнами.

Про це пишеThe New York Times.

Після потужних обстрілів українських міст Сполучені Штати пообіцяли передати Україні більше зенітно-ракетних комплексів, а Німеччина запевнила, що відправить аналогічні засоби захисту "в найближчі кілька днів". Генсек НАТО заявив, що підтримка боротьби України проти Росії триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

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Водночас видання зазначає, що Києву необхідна і зброя російського зразка, оскільки саме на ній навчені працювати українські військові.

"Щоб знайти цю зброю, Сполучені Штати та інші союзники нишпорили по всьому світу в пошуках постачальників озброєння. Цей процес виявив як перспективи, так і підводні камені розблокування запасів зброї російського стандарту і радянського зразка для використання Україною", – зазначає NYT.

Відомо, що Фінляндія відправляє Україні зброю радянського зразка, а Південна Корея постачає бронежилети, каски, медичне обладнання та інші засоби захисту.

Інші країни, такі як Камбоджа, Демократична Республіка Конго, Руанда, Мексика, Колумбія і Перу, які продемонстрували підтримку України, все ще відмовляються надати летальне озброєння.

Увагу "мисливців за зброєю" прикував до себе Кіпр, оскільки він довгі роки перебував під ембарго США на поставку зброї і звертався по техніку до Радянського Союзу, а потім – до Росії. Сьогодні арсенал Кіпру складається як мінімум з 10 ракетних комплексів "Тор" і "Бук", які можуть збивати літаки, безпілотники і крилаті ракети.

У коментарі NYT офіційний представник уряду Кіпру Маріос Пелеканос заявив, що Кіпр "був би готовий розглянути" передачу частини своєї зброї і боєприпасів Україні, якби вони були "замінені іншою військовою технікою рівної потужності і можливостей". Він послався на численні зустрічі з американськими офіційними особами в останні місяці, під час яких "також обговорювали цю можливість".

Однак переозброєння Кіпру може викликати невдоволення Туреччини і розпалити гонку озброєнь у невирішеному конфлікті між цими країнами. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже пообіцяв посилити свої війська на півночі Кіпру додатковою зброєю.

Озброєння для України: що передають інші країни

Як писав УНІАН, російські обстріли українських міст не залишилися без відповіді. 11 жовтня в Україну прибули німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T. Крім того, найближчим часом Україна отримає американські NASAMS.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) також зазначив, що на зустрічах міністрів оборони країн-членів Альянсу та у форматі "Рамштайн" 12–13 жовтня тема посилення протиповітряної оборони України стане топ-пріоритетом для обговорення.