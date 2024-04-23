Норвегія планує "значне" збільшення допомоги Україні. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Le Monde.
Зазначається, що Норвегія - країна, яка послідовно надає Україні суттєву підтримку.
"Ми говоримо про значне збільшення, яке дійсно є актуальним у порівнянні з тим, що ми зробили досі", – сказав дипломат.
За його словами, суму ще не визначено, оскільки це має бути предметом обговорення з іншими сторонами.
"Ми не можемо бути самовдоволеними і говорити, що даємо багато. Нам дійсно потрібно подумати про те, чим це закінчиться стратегічно. І перемога Росії – не варіант", – додав міністр, який минулого тижня відвідав Україну.
Видання також зазначає, що скандинавська країна зобов’язалася надати Україні цивільну та військову допомогу в розмірі 75 мільярдів крон (6,5 мільярда євро) на період 2023-2027 років. Її прем’єр-міністр, лейборист Йонас Гар Сторе, оголосив цими вихідними, що цей пакет може бути збільшений, чого також вимагає частина правої опозиції.
Допомога Норвегії Україні
Днями стало відомо, що Норвегія передасть Україні оновлені F-16. Очільник МЗС країни переконаний, що Україна має посилювати свій ударний потенціал і завдавати удари за лінією фронту.
Також УНІАН повідомляв, що у березні Норвегія виділила гроші на закупівлю боєприпасів для України. Мова йде про $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі артснарядів у третіх країнах.
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