За словами глави МЗС країни, остаточну суму підтримки ще не визначено.

Норвегія планує "значне" збільшення допомоги Україні. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Le Monde.

Зазначається, що Норвегія - країна, яка послідовно надає Україні суттєву підтримку.

"Ми говоримо про значне збільшення, яке дійсно є актуальним у порівнянні з тим, що ми зробили досі", – сказав дипломат.

За його словами, суму ще не визначено, оскільки це має бути предметом обговорення з іншими сторонами.

"Ми не можемо бути самовдоволеними і говорити, що даємо багато. Нам дійсно потрібно подумати про те, чим це закінчиться стратегічно. І перемога Росії – не варіант", – додав міністр, який минулого тижня відвідав Україну.

Видання також зазначає, що скандинавська країна зобов’язалася надати Україні цивільну та військову допомогу в розмірі 75 мільярдів крон (6,5 мільярда євро) на період 2023-2027 років. Її прем’єр-міністр, лейборист Йонас Гар Сторе, оголосив цими вихідними, що цей пакет може бути збільшений, чого також вимагає частина правої опозиції.

Допомога Норвегії Україні

Днями стало відомо, що Норвегія передасть Україні оновлені F-16. Очільник МЗС країни переконаний, що Україна має посилювати свій ударний потенціал і завдавати удари за лінією фронту.

Також УНІАН повідомляв, що у березні Норвегія виділила гроші на закупівлю боєприпасів для України. Мова йде про $153 млн на ініціативу Чехії щодо закупівлі артснарядів у третіх країнах.

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