За словами глави Білого дому, цей пакет посилить протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності України.

Президент США Джо Байден запевнив, що в разі схвалення Сенатом він негайно підпише закон про допомогу Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, який мав телефонну розмову із главою Білого дому.

Глава держави зазначив, що вдячний Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", - повідомив Зеленський.

Президент України також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

"Інше рішення Палати представників – дозволити конфіскацію російських активів – посилає потужний сигнал усім нашим партнерам", - наголосив Зеленський.

Він також розповів президенту США про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб.

"Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що в ході розмови обговорив з Байденом підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Допомога США Україні

20 квітня Палата представників Конгресу США схвалила закон про військову і фінансову допомогу Україні. Загальний пакет допомоги передбачає надання 60,84 мільярда доларів. Ухвалення документа є лише першим етапом затвердження допомоги. Тепер свою згоду має дати Сенат, після чого - президент США Джо Байден.

Згодом в ОП розповіли, чого терміново потребує Україна. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Київ найбільше потребує боєприпасів калібру 155 мм, ракет ATACMS, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, літаків F-16, додаткових системи Patriot та ракет до них.

Він зазначив, що допомога США збільшує шанси України на перемогу у протистоянні з Росією, і висловив сподівання, що Сенат якнайшвидше схвалить законопроект.

Вас також можуть зацікавити новини: