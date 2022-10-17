Пожежу вдалося локалізувати.

Внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе у Миколаєві є влучання у об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад.

Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у соціальній мережі Facebook.

Росіяни атакували Миколаївщину дронами-камікадзе типу "Shahed-136". Дев’ять з них було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще по одному воїнами Територіальної оборони та Національної гвардії України.

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"Три дрони влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад в обласному центрі. На місцях влучань працюють рятувальники, триває боротьба з вогнем", - йдеться у повідомленні.

За попердніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Близько опівночі Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що пожежу вдалося локалізувати.

Нічна атака на Миколаїв

Як повідомляв УНІАН, ввечері 16 жовтня російські загарбницькі війська запустили по Миколаївщині іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомляв про збиття кількох БПЛА та прильоти. У місті почалася пожежа.

Пізніше він повідомив, що один із збитих "мопедів" (так називають іранські дрони-камікадзе) поцілила мобільна група ТРО.

"Будуть хлопці з премією", - написав Кім у своєму Telegram-каналі.

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