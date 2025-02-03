Ключовий енергооб'єкт РФ: дрони 'рознесли' Астраханський газопереробний завод (фото)

Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

Українські дрони атакували Астраханський газопереробний завод Росії. Об'єкт спалахнув. Полум'я видно у радіусі кількох кілометрів.

Про атаку спочатку повідомили російські пабліки, а згодом інформацію підтвердив очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко.

"Це один із ключових енергетичних об'єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки", - зазначив Коваленко.

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За його словами, завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери.

Атаки на російські НПЗ

Україна систематично вражає нафтопереробні об'єкти на російській території. Останнім часом дронові атаки на НПЗ та нафтобази відбуваються ще частіше.

Лише минулої п'ятниці у Генеральному штабі ЗСУ звітували про успішний удар по НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка", який входить у топ-10 найбільших в Росії.

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