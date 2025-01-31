Цей нафтопереробний завод входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Сили оборони України у ніч на 31 січня завдали ураження по нафтопереробному заводі (НПЗ) "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області РФ.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі. Зокрема, удар був завданий спільно підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки та з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі зазначили, що цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів РФ та задіяний у забезпеченні окупаційної армії.

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"Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме.

Удар по НПЗ у Волгограді

Безпілотники під ранок атакували район нафтопереробного заводу, теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді. Місцеві повідомляли про пожежу в тому районі.

У 2024 році щонайменше тричі українські дрони атакували "ЛУКОЙЛ Волгограднафтопереробка".

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