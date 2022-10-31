"Зернова угода" без РФ набагато ризикованіша, стверджує прес-секретар президента РФ.

Спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що втілення в життя "зернової угоди" для експорту української агропродукції Чорним морем навряд чи можливе без участі РФ.

Прес-секретар сказав, що експорт стане небезпечнішим, пише ТАСС.

"В умовах, коли Росія говорить про неможливість гарантувати безпеку судноплавства в зазначених районах, звичайно, така угода навряд чи можлива для втілення, вона набуває іншого характеру, набагато ризикованішого, небезпечного...", - стверджував Пєсков.

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Що відомо про "зернову угоду" - найважливіші новини

22 липня в турецькому Стамбулі Україна, Туреччина, РФ і ООН підписали угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для експорту зерна та іншої аграрної продукції. Термін дії зернової угоди - 120 днів з можливістю пролонгації.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну судно з українським продовольством.

Пізніше стало відомо, що Росія заважає роботі "зернового коридору".

26 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що вже 175 суден заблоковані через свідому затримку з боку РФ українського продовольчого експорту.

29 жовтня російська сторона заявила, що припиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" проти кораблів Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що російська влада хотіла зірвати роботу "зернового коридору" і під надуманим приводом його блокує.

Після цього Україна, Туреччина та ООН погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі.

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