Він назвав рішення Кремля позитивним кроком.

Рішення влади Росії піти з українського Херсона є позитивним і важливим кроком.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Анадолу. За його словами, Анкара не припиняє посередницьких зусиль по Україні.

"Називати точну дату завершення [конфлікту], звичайно, не можна. Однак останнє рішення Росії по Херсону, звичайно ж, позитивний і важливий крок", - сказав Ердоган.

У відповідь на питання про дієвість "зернового коридору", президент Туреччини зазначив, що обговорював ситуацію з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Це питання з площини політики лідерів. Якби у нас не було взаємної довіри і поваги, то, безумовно, здійснити подібний крок не вдалося б", - прокоментував Ердоган.

"Все це в підсумку сприяло позитивним результатам і в цьому [зерновому] питанні. Зараз ми відстежуємо цей процес", - уточнив він.

Глава турецької держави зазначив, що в разі участі Путіна в саміті G20 на Балі, представитися можливість для особистої зустрічі з ним. А в іншому випадку, сторони продовжать діалог у форматі телефонних розмов, констатував Ердоган. "Сподіваємося на успішність посередницьких зусиль Туреччини і перехід від атмосфери війни до миру", - сказав він.

Зусилля Ердогана по завершенню війни в Україні

Турецький президент Ердоган вже не раз пропонував стати посередником в українсько-російських переговорах, а також постійно закликає до дипломатичного завершення війни.

Зокрема, політик регулярно проводить телефонні розмови з Путіним з цього питання. Під час однієї з останніх розмов, яка відбулася 7 жовтня, Ердоган спробував переконати Путіна, що закінчення війни в інтересах усіх сторін.

Турецький президент, окрім" зернової " угоди, допоміг провести масштабний обмін полоненими між Україною та РФ. Після цього він пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

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