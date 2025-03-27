Винищувачі використовують для розвідки системи самозахисту.

Українські винищувачі F-16 не тільки збивають російські безпілотники, глушать російські радари за допомогою капсул РЕБ і скидають високоточні бомби. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, вони виконують також не цілком характерні для них завдання - проводять розвідку для точного виявлення російських засобів ППО, використовуючи свої системи самозахисту.

Як зазначає Акс, серед тисяч F-16 по всьому світу є лише кілька, спеціально обладнаних для розвідки - з підфюзеляжними камерами або радарними установками. При цьому в розпорядженні України винищувачів з такими технологіями немає.

Натомість українські F-16 мають інтегровану систему дозування Pylon Integrated Dispensing System та інтегровану електронну бойову систему Pylon Integrated Systems: PIDS та ECIPS. Остання містить пасивні засоби захисту, зокрема глушилку AN/ALQ-162 для ураження радарів на землі, а також систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для запуску пасивних засобів захисту.

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"Система попередження підключається до системи управління радіоелектронною боротьбою датської компанії Terma, яка сама підключається до дисплея в кабіні пілота, що показує, де знаходяться ворожі радари по відношенню до його літака. Якщо українські пілоти F-16 виконують завдання з електронної розвідки, вони, ймовірно, значною мірою покладаються на систему управління Terma", - пише Акс.

Як пояснює аналітик, українські F-16 здійснюють розвідувальні польоти, визначають місце розташування російських радарів за їхніми випромінюваннями, а потім приземляються, щоб аналітики розвідки могли врахувати свіжі дані під час планування ударів.

"Коли все це підсумовується, ми плануємо польоти для подальших дій з ураження противника", - розповів один із пілотів.

F-16 в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибуло ще кілька винищувачів F-16.

Водночас глава держави не розкрив точної кількості винищувачів, якими було поповнено можливості Повітряних сил ЗСУ, і не уточнив, з якої країни вони прибули.

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначав,... що більша частина винищувачів F-16, які отримує Україна від партнерів, працюють як ППО, однак для боротьби з російською авіацією вони не настільки ефективні.

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