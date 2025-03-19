Президент не уточнив, про яку саме кількість бортів ідеться.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що додатково до України прибуло ще кілька винищувачів четвертого покоління F-16.

"Додаткові F-16 прилетіли в Україну. Це хороша новина", – сказав він під час відеоконференції з журналістами, повідомляє кореспондент УНІАН.

Водночас президент не розкрив точну кількість винищувачів, якими було поповнено спроможності Повітряних сил ЗСУ. Так само Зеленський не уточнював, з якої країни вони прибули.

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Глава держави також прокоментував заяву РФ про нібито збиття F-16 на Сумщині:

"Руські набрехали, що збили F-16. Брехня! F-16 ніхто не збив! А ось кілька літаків F-16 прилетіли в Україну".

F-16 для України

Як відомо, одразу кілька країн надають Україні винищувачі F-16. Серед цих країн – Данія і Нідерланди.

Так, на початку лютого Україна отримала від Нідерландів партію літаків F-16. Тоді український міністр оборони Рустем Умєров заявив і про надходження перших Mirage 2000. За його словами, ці літаки будуть виконувати бойові завдання, посилюючи оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії.

Також передати літаки має Бельгія. Проте нещодавно стало відомо, що цей процес затягується. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що боєздатні винищувачі можуть бути поставлені вже у 2026 році.

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