Йдеться про заступника командувача військами Південного військового округу Росії Олега Цокова, якого ЗСУ ліквідували 11 липня в районі Бердянська.

У мережі з'явилися знімки зруйнованого готелю "Дюна", де збройні сили України 11 липня ліквідували генерал-лейтенанта РФ Олега Цокова.

Відповідні фото поширюються по українських телеграм-каналам. Йдеться про готель, розташований у Бердянську.

У нещасливий для РФ день українська армія ліквідувала в будівлі разом з Цоковим ряд офіцерського складу РФ.

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Для ліквідації Цокова ЗСУ могли застосувати ракети Storm Shadow

Нагадаємо, 11 липня про ліквідацію заступника командувача військами Південного військового округу РФ Олега Цокова в Запорізькій області повідомив радник міського голови тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко. Він уточнив, що генерал-лейтенанта знищили в районі Бердянська, проте деталей не розкрив.

Наступного дня у своєму звіті про війну в Україні американський Інститут ISW вказав, можливо, Цокова ліквідували за допомогою ракет Storm Shadow. Також там послалися на дані користувачів соціальних мереж, які стверджували, що ракетний удар припав по одному з готелів Бердянська, де перебував Цоков разом з офіцерами РФ.

Зазначимо, що окупанти під командування Цокова відповідали за ділянку фронту від пологів (Запорізька область) до Каховського водосховища.

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