Експерти відзначили, що місцезнаходження загиблого не приховувалося.

Заступник командувача військами Південного військового округу Росії генерал-лейтенант Олег Цоков, якого ліквідували в Запорізькій області, особисто керував військами. Угруповання відповідало за відбиття контрнаступу ЗСУ на ділянці від Пологів до Каховського водосховища.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що в результаті українського ракетного удару Storm Shadow загинув заступник командувача військами Південного військового округу Російської Федерації генерал-лейтенант Олег Цоков на командному пункті 58-ї загальновійськової армії в окупованому Бердянську Запорізької області. Російські військові блогери і українські джерела повідомили про загибель Цокова 11 липня, а користувачі соціальних мереж повідомили, що він загинув в результаті удару по місцевому готелю.

При цьому один з гауляйтерів Запорізької області Володимир Рогов опублікував кадри, на яких нібито видно шлейфи диму від українських ракетних ударів по Бердянську, але не повідомив ніякої інформації про смерть Цокова.

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Раніше Цоков отримав поранення під час Українського удару по Сватовому Луганської області наприкінці вересня 2022 року, коли він командував 144-ю мотострілецькою дивізією 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Пов'язаний з Кремлем блогер заявив, що місцеві жителі знали про прибуття Цокова, і зазначив, що українські сили систематично завдавали ударів по окупованій Росією інфраструктурі в Запоріжжі та Херсонській області, зокрема по базах відпочинку, які російські сили використовують в якості штабів і командних пунктів.

Українські військові чиновники неодноразово говорили, що сили оборони проводять кампанію з перехоплення в рамках своїх контрнаступів, щоб знищити логістику і командування Росії. ISW зафіксувала 42-ю мотострілецьку дивізію 58-ї САА, що діяла на південь від Орєхова, і 19-ю мотострілецьку дивізію 58-ї САА, що діяла на південний захід від Орєхова. Присутність Цокова на заявленому командному пункті 58-ї САА припускає, що він особисто керував армією, що відповідала за відбиття українських контрнаступів на ключових ділянках Західної Запорізької області від населеного пункту Пологи, що 90 км на південний схід від Запоріжжя, до Каховського водосховища.

Ліквідація генерал-лейтенанта Цокова - що відомо

11 липня з'явилася інфомація, що в районі тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області ліквідували одного з командувачів армії РФ Олега Цокова.

Пізніше в цей же день ряд російських ЗМІ підтвердили загибель Цокова. Повідомлялося, що в будівлю, де він знаходився, вдарили ракетою Storm Shadow

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