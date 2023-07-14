В ніч на 14 липня українська система ППО збила 16 ударних дронів окупантів. Також ворог запустив розвідувальний БПЛА.

В ніч на п'ятницю, 14 липня, сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва "Shahed-136/131", а також розвідувальний БПЛА окупантів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України. Зазначається, що загалом ворог запустив з минулого вечора по 4 ранку 14 липня 17 ударних дронів з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

"В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби", - йдеться у повідомлення.

Для ліквідації цілей було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, а також інші групи Сил оборони України, які підпорядковуються командуванням "Південь" та "Схід".

Підкреслюється, за підсумком доби, українська авіація реалізувала 20 ударів по військам РФ.

Зі свого боку Повітряне командування "Південь" уточнило, що на півдні сили ППО збили 10 дронів "Shahed-136/131": 6 ворожих ударних БпЛА знищили підрозділи "Півдня", інші 4 - на рахунку інших складових Сил оборони півдня України.

"8 безпілотників знищено на Одещині, 2 - на Миколаївщині", - уточнило відомство.

Вночі росіяни поцілили по Дніпропетровській області

Нагадаємо, в ніч на 14 липня в рамках "дронової" атаки окупанти поцілили по Дніпропетровській області. Зранку глава ОДА Сергій Лисак повідомив, що є влучання у Кривому Розі.

Над областю захисники України збили 6 ударних іранських дронів: "Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося", - вказав Лисак.

За інформацією голови ОВА, пошкоджене місцеве комунальне підприємство (одна адмінбудівля знищена, ще три - зазнали руйнувань). Також БПЛА зачепив транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Серед постраждалих - 56-річний чоловік.

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